Песков: Россия готова к переговорам с Зеленским для остановки спецоперации в Украине

Пресс-служба Кремля сообщила о готовности правительства России к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

Днём 4 сентября на сайте московского Кремля появилось сообщение Дмитрия Пескова, в котором сообщается, что правительство России готово к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно просил о личных переговорах со своим российским коллегой Путиным.

При этом в пресс-релизе Кремля сказано, что в рамках переговоров с Зеленским Россия готова обсуждать с лидером Украины условия, на которых Киев признает итоги российской спецоперации, после чего она может быть официально завершена.