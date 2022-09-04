Песков: Россия готова к переговорам с Зеленским для остановки спецоперации в Украине
Пресс-служба Кремля сообщила о готовности правительства России к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.
Днём 4 сентября на сайте московского Кремля появилось сообщение Дмитрия Пескова, в котором сообщается, что правительство России готово к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно просил о личных переговорах со своим российским коллегой Путиным.
При этом в пресс-релизе Кремля сказано, что в рамках переговоров с Зеленским Россия готова обсуждать с лидером Украины условия, на которых Киев признает итоги российской спецоперации, после чего она может быть официально завершена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей
Gagadget: Китай презентовал уникальный беспилотник Wuzhen-8, способный поражать истребители
Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС