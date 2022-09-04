В Сыктывкаре во время концерта зрители оскорбили Ларису Долину

В связи со столетием Коми в столице республики состоялся большой концерт, в нем приняли участие звезды российской эстрады.

Перед началом концерта, который должен был пройти на центральной площади, состоялась репетиция. Долина вышла на сцену без сценического макияжа и в обычной одежде.

И недоброжелатели высказали в ее адрес свои замечания, сообщает Раблер. Издание со ссылкой на портал prozvezd рассказало об инциденте, который обнародовала писательница Юлия Волкодав, ставшая свидетельницей произошедшему.

По словам Юлии, она была шокирована поведением ряда зрителей, пробравшихся ближе к сцене и решивших обсудить артистов.

Некоторые высказывания зрители адресовали и Долиной. "Они оскорбляли всех. Просто всех! Выходит Долина - в майке, брюках. Она была в длинных брюках, с одной стороны они разорванные. И они говорят: «Вот, похудела, а была жирной коровой», «Вот на ней лохмотья», - поделилась писательница.

31 августа в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце, состоялась уникальная праздничная программа, посвященная началу учебного года - «День знаний со звездами в Кремле». В числе участников на нем блестяще выступила Лариса Долина