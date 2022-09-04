Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 зависят от факторов безопасности

Дмитрий песков прокомментировал вопрос, который волнует всех долгое время, поедет ли Владимир Путин на саммит G20.

Российский государственный деятель заявил, что решение будет принято в скором времени, однако должны быть рассмотрены множественные факторы, основная из которых - безопасность.

Ответ, будет ли Владимир Путин участвовать в саммите G20, планируется дать ближе к намеченной дате.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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