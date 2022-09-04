ВС России поразили пункт управления нацбатальона «Кракен» в Харькове

В Минобороны рассказали, что российские венные поразили пункт управления украинского нацбатальона «Кракен» в районе Харькова.

4 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным ударом российские военнослужащие нейтрализовали штаб украинского националистического батальона «Кракен» в районе города Харьков.

Конашенков добавил, служащие ВС России также поразили пункты управления украинских 66-й отдельной механизированной бригады близ села Елесеевка ДНР, 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Никольское Запорожской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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