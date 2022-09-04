Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в энергоблок Запорожской АЭС
Глава гражданско-военной администрации Энергодара рассказал о попадании снаряда к реактор Запорожской АЭС.
В интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации Энергодара Владимир Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в реактор запорожской АЭС.
"Было одно сквозное попадание в энергоблок", — рассказал чиновник.
Волга подчеркнул, что система обеспечения безопасности Запорожской АЭС имеет структуру, которую невозможно разрушить одним снарядом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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