Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в энергоблок Запорожской АЭС

Глава гражданско-военной администрации Энергодара рассказал о попадании снаряда к реактор Запорожской АЭС.

В интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации Энергодара Владимир Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в реактор запорожской АЭС.

"Было одно сквозное попадание в энергоблок", — рассказал чиновник.

Волга подчеркнул, что система обеспечения безопасности Запорожской АЭС имеет структуру, которую невозможно разрушить одним снарядом.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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