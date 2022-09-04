Армия РФ уничтожила пункт «Кракена» в Харькове высокоточным оружием

В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации пункта размещения украинского нацбатальона "Кракен" в районе Харькова.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл новый брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что за минувшие сутки российские ракетные и военно-воздушные войска поразили четыре пункта дислокации украинских солдат, применив высокоточное оружие ракетного типа.

По данным Игоря Конашенкова, одним из уничтоженных пунктов размещения солдат вооружённых сил Украины является база украинского нацбатальона "Кракен" в Харькове, которая состоит преимущественно из бывших заключённых.