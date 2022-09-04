Двойной урожай: эксперты пояснили, какие культуры посеять под зиму, чтобы его получить

Такой агротехнический прием известен давно, однако используют его не все, и зря: он гарантирует отличные результаты.

Подзимний посев освобождает руки весной, и к тому же дает раннюю продукцию к столу весной. Что можно (и нужно) сеять под зиму?

Лук и чеснок

Озимый чеснок нужно сажать за месяц до промерзания грунта, чтобы зубчики успели укорениться. Примерно в такие же сроки можно сажать луковицы цветов - тюльпанов, гиацинтов, мелколуковичных и так далее.

Лук-севок нужно сажать позже - за неделю до устойчивых морозов. Дело в том, что лук укореняется, и прорастает быстрее, чем чеснок.

Эфирные масла

Вторая группа растений, которые можно сажать под зиму, - те, чьи семена содержат эфирные масла. Это ароматные травки семейства зонтичных: укроп, анис, тмин, фенхель, кинза, петрушка, листовой сельдерей. К этой группе относится и морковь, пастернак, корневая петрушка.

Семена моркови либо петрушки всходят в течение 2 недель. Если замочить их в спирте либо промыть горячей водой, всходы появляются быстрее.

Холодостойкие

К ним относятся крестоцветные: кресс-салат, горчица, японская капуста мизуна, руккола, китайская капуста пак-чой, редис. Под зиму можно высевать также пекинскую капусту, кольраби. И другие виды капусты, что выращиваются через рассаду - белокочанная, краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, брокколи.

Какое место выбрать

В подзимнем севе есть свои особенности - семена проходят естественный отбор, и выживают только самые сильные из них. Но нужно учесть, что часть семян отбор не пройдет, потому закладывать потери сразу, и увеличивать норму высева на 20-40 процентов.

Также нужно правильно выбрать место для озимых растений. Оно не должно находиться в низине, а еще лучше - на возвышении. Желательно, чтобы гряда была ровной, без уклона.

Глубину заделки семян также нужно немного увеличить. Для мелких семян - 1.5-2 см вместо обычного 1 см.

Альтернативный способ подзимнего посева - откровенный посев в снег. Такой посев не предполагает какой-то заделки семян. При таянии снега семена утянет в грунт, и они прорастут без заделки.