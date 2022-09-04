RT: Трамп высказался словами Ленина, в которых говорится о честности выборов в США

Сейчас начинается нешуточная борьба перед президентскими выборами в США. Дональд Трамп решил начать речь на митинге в Пенсильвании со слов Ленина, о справедливости выборов.

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной своей речи, решил процетировать слова Владимира Ленина, о честности выборов в США.

“Те люди, которые в ответе за подсчет голосов, намного важнее кандидатов”, – прокомментировал Трамп.

Эта речь была подготовлена специально для митинга его сторонников в Пенсильвании.

 

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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