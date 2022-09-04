Премьер-министр Украины прибыл в Германию для встречи с политическими лидерами

Сегодня, 4 сентября, состоялась ключевая встреча между премьер-министром Украины и президентом Германии в Берлине:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье передал Германии просьбу Киева о большем количестве оружия, заявив, что его страна нуждается в дополнительной помощи в борьбе с Россией.

Первой остановкой в его поездке стала встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, где Шмыгаль “обсудил военную ситуацию, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине”, - сообщил он в Twitter.

Визит украинского премьер-министра ознаменовался резким изменением тона после разразившегося в апреле скандала, когда Киев отклонил предложение Штайнмайера посетить Украину.