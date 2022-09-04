The Sun: британцы пришли в ярость из-за цен на еду и отопление в России

Жители Великобритании ошеломлены ценами на продукты питания и отопление в «пострадавшей от санкций» России.

4 сентября британская газета-таблоид The Sun заявил, что подданные Соединённого Королевства пришли пришли в ярость, когда узнали стоимость еды и отопления в России, чью экономику премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку после многочисленных скандалов и увольнений членов правительства, пообещал подорвать.

Британцы не понимают, как под действием многочисленных санкций в России покупатели в «Пятерочке» могут себе позволить доверху забить продуктами тележку, пока жители Великобритании вынуждены выживать в условиях непрекращающегося роста цен, дефицита и инфляции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 