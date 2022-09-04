The Sun: британцы пришли в ярость из-за цен на еду и отопление в России
Жители Великобритании ошеломлены ценами на продукты питания и отопление в «пострадавшей от санкций» России.
4 сентября британская газета-таблоид The Sun заявил, что подданные Соединённого Королевства пришли пришли в ярость, когда узнали стоимость еды и отопления в России, чью экономику премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку после многочисленных скандалов и увольнений членов правительства, пообещал подорвать.
Британцы не понимают, как под действием многочисленных санкций в России покупатели в «Пятерочке» могут себе позволить доверху забить продуктами тележку, пока жители Великобритании вынуждены выживать в условиях непрекращающегося роста цен, дефицита и инфляции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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