The Times: полиция Британии готовится к масштабным протестам из-за экономического кризиса в стране
Власти Великобритании очень обеспокоены экономическими результатами в стране, поэтому есть большой риск возникновения протестов.
На экстренном собрании были даны распоряжения британской силовой структуре, разработать механизмы погашения возможных митингов, т.к. это может привести к еще более масштабным экономическим потерям, а также к росту преступности.
Многие парламенте уверены, что если победит Лиз Трасс, то кризиса возможно избежать, потому что она имеет большую поддержку населения.
Полицейские уже спрогнозировали значительное увеличение преступности, в особенности ограбления, угоны машин и насилие, которые по их мнению спровоцированы неправильными политическими действиями.
Опубликовано: Силивончик Алина
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