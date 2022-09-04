The Times: полиция Британии готовится к масштабным протестам из-за экономического кризиса в стране

Власти Великобритании очень обеспокоены экономическими результатами в стране, поэтому есть большой риск возникновения протестов.

На экстренном собрании были даны распоряжения британской силовой структуре, разработать механизмы погашения возможных митингов, т.к. это может привести к еще более масштабным экономическим потерям, а также к росту преступности.

Многие парламенте уверены, что если победит Лиз Трасс, то кризиса возможно избежать, потому что она имеет большую поддержку населения.

Полицейские уже спрогнозировали значительное увеличение преступности, в особенности ограбления, угоны машин и насилие, которые по их мнению спровоцированы неправильными политическими действиями.