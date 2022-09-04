Welt: массовые протесты в Германии начнутся уже осенью

Немецкий телеканал со ссылкой на профессора Вернера Патцельта сообщает о крайне высокой вероятности массовых протестов в Германии.

Немецкий телеканал Weit со ссылкой на авторитетного политолога из Дрезденского университета Вертера Патцельта, рассказал о том, что дефицит электроэнергии и инфляция может обернуться массовыми протестами уже этой осенью.

"Граждане постепенно приходят к осознанию того, что федеральное правительство не в состоянии выполнить свои обещания", — поделился мнением эксперт.

Профессор Патцельт рассказал, что если власти не смогут обуздать инфляцию и не улучшат положение простых немцев, то осенью можно ожидать волну массовых протестов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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