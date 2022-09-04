Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду

Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой жена Зеленского Елена критикует британцев за их жалобы на рост цен на коммунальные услуги в стране.

4 сентября британская газета Daily Mail опубликовала интервью с Еленой Зеленской, которая резко негативно ответила гражданам Великобритании на их жалобы о высокой стоимости коммунальных услуг в стране. По мнению Зеленской, британцы считают каждую копейку, когда украинцы считают своих погибших близких.

Под постом издания Daily Mail быстро появилось множество комментариев разгневанных британцев, которые напомнили, что Лондон направляет множество средств и оружия Киеву, попутно вводя антироссийские санкции, в то время как Елена Зеленская всё чаще появляется на публике в дорогих нарядах от лучших дизайнеров мира.