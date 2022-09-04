Критик Шахназаров заявил, что необходимо запретить певицу Глюкозу
Российский журналист Михаил Шахназаров нелестно высказался о певице Глюкозе, которую не воспринимает как звезду вообще и что ее нужно запретить на российской эстраде.
Так он высказался о ней в своей авторской программе «Полный абзац».
«У нее отсутствует абсолютно все: песни, голос, вкус. Так зачем таким людям вообще быть в шоу-бизнесе? Я участвовал в одном ток-шоу, где ведущей была Собчак. Также среди многочисленных гостей присутствовала и Глюкоза. Это было позорно. Ее вид просто убил, а самомнение поразило», — поделился Шахназаров.
Также российский журналист сказал, что Глюкоза - это результат определенной эпохи, которая только позорить современный шоу-бизнес.
Опубликовано: Силивончик Алина
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