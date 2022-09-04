Моравецкий: Польша вызовет Германию на переговоры о репарациях за войну

Польские власти хотят пригласить представителей Германии на переговоры по репарационным выплатам, которые были нанесены во время Второй мировой войны.

Об этом премьер-министр заявил в воскресенье, 4 сентября.

Этот вопрос является наболевшим у Польша, а то, что Германия никак не реагирует на их запрос очень злит польских лидеров.

Еще до этого высказывания свое слово сказал и Ярослав Качиньский, который открыто заявил, что Польша посчитала весь ущерб за время Второй мировой войны, в конечную сумму 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Именно эти деньги они и требуют от Германии.

«Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее на переговорный процесс. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям», — заявил глава правительства Польши Моравецкий.

Также было подчеркнуто, что данные выплаты нужны для того, чтобы установить мир между Польшей и Германией.