Посадить черешню осенью: садоводы рассказали, как это грамотно сделать

Черешня довольно капризная культура, потому для нее нужно выбирать открытые солнечные, безветреные участки с плодородными почвами.

Для посадки черешни осенью нужно подобрать правильное место - возле жилищ, естественных заграждений. Черешня любит хорошо освещенные грунты, плодородные и влагообеспеченные почвы.

Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2- 3 м от поверхности почвы, кислотность в идеале - pH 6-6,5. Избегать следует почв глинистых, песчаных, а также почв, где часто застаивается влага.

Высаживать саженцы черешни лучше в конце сентября, на расстоянии 3-5 м между растениями. Для гарантии хорошего урожая желательно иметь минимум два разных сорта, но - цветущих в одно время.

Для посадки нужно подготовить ямки подходящего под корневую систему саженца размера. Внести в яму удобрения: 5 кг перегноя, 40-50 г сульфата калия, 50-60 г суперфосфата. Удобрения смешать с почвой и создать на дне ямки горку.

Поместить саженец на эту горку, аккуратно расправив корни. Засыпать ямку почвой, уплотнить и полить. После полива замульчировать - это поможет сохранить влагу в почве.

Для мульчи можно использовать песок, опилки, торф, перегной.