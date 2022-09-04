Армия Украины потеряла 150 человек убитыми на Николаево-Криворожском направлении
Вооружённые силы Украины потеряли 150 бойцов убитыми в ходе боёв на Николаево-Криворожском участке фронта.
Сводка Министерства обороны России от 4 сентября уведомляет о том, что за минувшие сутки боёв на Николаево-Криворожском направлении российские войска ликвидировали не менее ста пятидесяти украинских военных.
При этом в Минобороны РФ подчёркивают, что невзирая на поражения, ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на данном участке фронта.
По данным Министерства обороны России, это приводит лишь к тому, что помимо потерь убитыми и ранеными украинские войска теряют технику и бронемашины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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