Джон Салливан ушёл с поста посла США в России

Пресс-служба американского посольства в России сообщает, что Джон Салливан более не является послом США в Москве.

Вечером воскресенья пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Москве сообщила, что Джон Салливан покинул Россию, оставив должность американского посла и вернулся на родину.

В ведомстве уточнили, что теперь должность посла США в России будет занимать Элизабет Руд, которая будет исполнять обязанности американского посла в Москве до того момента, пока на территорию России не приедет новый посол, которым станет преемник Джона Салливана.