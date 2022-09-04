Джон Салливан ушёл с поста посла США в России
Пресс-служба американского посольства в России сообщает, что Джон Салливан более не является послом США в Москве.
Вечером воскресенья пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Москве сообщила, что Джон Салливан покинул Россию, оставив должность американского посла и вернулся на родину.
В ведомстве уточнили, что теперь должность посла США в России будет занимать Элизабет Руд, которая будет исполнять обязанности американского посла в Москве до того момента, пока на территорию России не приедет новый посол, которым станет преемник Джона Салливана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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