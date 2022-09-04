Федор Добронравов с юмором прокомментировал слухи о своей смерти
Актер в передаче «Ты не поверишь» на НТВ рассказал, что к нему обратились с просьбой опознать свое собственное тело.
Популярный артист Федор Добронравов рассказал, что слухи о своей смерти слышит не впервые, сообщает Рамблер.
"Значит, придется долго жить. - пошутил актер. - Меня сколько уже хоронят".
По мнению Добронравова, такие слухи появляются неспроста – вероятно, некоторые на этом каким-то образом зарабатывают деньги.
Федор также добавил, что он не боится смерти и спокойно относится к появившимся морщинам и седине.
Ранее актер Николай Пиминов в интервью Solenka.info рассказал, что Федор Добронравов решил не сниматься в восьмом сезоне сериала «Сваты».
По словам Пиминова, Добронравов уже устал от роли Ивана Будько. На счету Федора немало ролей, но его в основном отождествляют с этим персонажем, и ему это не по душе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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