Федор Добронравов с юмором прокомментировал слухи о своей смерти

Актер в передаче «Ты не поверишь» на НТВ рассказал, что к нему обратились с просьбой опознать свое собственное тело.

Популярный артист Федор Добронравов рассказал, что слухи о своей смерти слышит не впервые, сообщает Рамблер.

"Значит, придется долго жить. -  пошутил актер. - Меня сколько уже хоронят".

По мнению Добронравова, такие слухи появляются неспроста – вероятно, некоторые на этом каким-то образом зарабатывают деньги.

Федор также добавил, что он не боится смерти и спокойно относится к появившимся морщинам и седине.

Ранее актер Николай Пиминов в интервью Solenka.info рассказал, что Федор Добронравов решил не сниматься в восьмом сезоне сериала «Сваты».

По словам Пиминова, Добронравов уже устал от роли Ивана Будько. На счету Федора немало ролей, но его в основном отождествляют с этим персонажем, и ему это не по душе. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 