Интернет-читатели Daily Mail прокомментировали интервью «гламурной» жены президента Украины Владимира Зеленского для BBC.

4 сентября британская газета-таблоид опубликовала статью, где рассказала об интервью Елены Зеленской для телеканала BBC, где она призвала британцев отказаться от «усталости от Украины», а также заявила, что пока подданные Соединённого Королевства «начинают считать пенни на своем банковском счете или в кармане, Киев делает то же самое и считаем свои потери».

Интернет-читатели британского таблоида были обескуражены таким упрёком и сошлись во мнении, что «гламурная» первая леди Украины продемонстрировала своё высокомерие и отметили, что просьбы о помощи киевского режима переросли в наглые требования из-за выполнения которых жителям Великобритании приходится «считать копейки, пока Зеленский вместе с западными лидерами считает свои миллионы».