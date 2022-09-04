Британцы припомнили Зеленской грехи супруга после обвинений в свой адрес
Интернет-читатели Daily Mail прокомментировали интервью «гламурной» жены президента Украины Владимира Зеленского для BBC.
4 сентября британская газета-таблоид опубликовала статью, где рассказала об интервью Елены Зеленской для телеканала BBC, где она призвала британцев отказаться от «усталости от Украины», а также заявила, что пока подданные Соединённого Королевства «начинают считать пенни на своем банковском счете или в кармане, Киев делает то же самое и считаем свои потери».
Интернет-читатели британского таблоида были обескуражены таким упрёком и сошлись во мнении, что «гламурная» первая леди Украины продемонстрировала своё высокомерие и отметили, что просьбы о помощи киевского режима переросли в наглые требования из-за выполнения которых жителям Великобритании приходится «считать копейки, пока Зеленский вместе с западными лидерами считает свои миллионы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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