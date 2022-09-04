Исследование Лорана Лебретона показало, какие страны больше всего загрязняют океан пластиком

Исследователи уже много лет говорят об опасном загрязнении океана пластиком. Недавнее исследование показало, какие страны играют ведущую роль в поступлении таких отходов в воду.

Организация Ocean Cleanup занимается сбором пластиковых отходов в океане. Исследователь Лоран Лебретон и его коллеги изучили собранный мусор.

Они исследовали 573 кг пластиковых отходов и выяснили, что больше четверти этой массы приходится на рыболовные снасти.

В частности, мусор состоял из бирок для рыб и омаров, ловушек для угрей, проставок для устриц, пластиковых буев и поплавков.

Моделирование показало, что около 2% мусора принесено из рек океанским течением. Более 85% частиц поступили не с суши.

На глубину дрейфовали примерно 21% траловых снастей, а также больше 15% стационарных приспособлений для ловли рыбы.

Исследователи изучили 232 пластиковых предмета, найденных в океане. Как оказалось, примерно две трети из них сделаны в Китае и Японии.

Еще 10% таких предметов пришлось на Южную Корею, 6,5% - на Соединенные Штаты. В Тайване и Канаде было сделано 5,6% и 4,7% предметов соответственно.