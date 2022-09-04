ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты солдат РФ из-за «тувинского феномена»
В Минобороны России рассказали, какие сложности испытывают украинские солдаты при попытках расшифровать радиоперехваты российских военных.
Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что разведчики ВСУ не в состоянии расшифровать радиоперехваты российских военных, поскольку они столкнулись с так называемым "тувинским феноменом".
Дело в том, что среди российских связистов, принимающих участие в специальной военной операции армии России на Украине доминируют тувинцы, которые общаются между собой исключительно на своём родном языке. Таким образом, ведя радиопереговоры на своём исконном наречии, тувинцы делают недоступными российские разведданные для украинцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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