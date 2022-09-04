The Sun: цены на еду и электричество в РФ ниже британских несмотря на санкции
Издание The Sun утверждает, что в России цены на еду и электроэнергию значительно ниже, нежели в Великобритании.
По данным британского новостного журнала The Sun, в минувшем августе цены на еду в Британии выросли на 10,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в России продукты питания стали дешевле за август на 11,3 процента, информируют эксперты из Sun.
По мнению представителей The Sun, пока российское правительство обладает доходами от экспорта нефти, Москве не следует беспокоиться о своей продовольственной безопасносости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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