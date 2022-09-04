Бразильский рыбак 11 дней дрейфовал в морозильной камере по Атлантике, а потом оказался в тюрьме
Рыбак из Бразилии по имени Ромуальдо Маседо Родригес ловил рыбу неподалеку от Французской Гвианы. Однако его лодка затонула.
44-летний мужчина сумел забраться в морозильную камеру, предназначенную для рыбы. В ней он дрейфовал по Атлантическому океану в течение 11 дней.
В итоге его подобрали моряки с судна, которое проходило мимо. Мужчина рассказывает, что очень страдал от жажды, а также опасался акул.
Он похудел на несколько килограммов, был обезвожен, дезориентирован, у него были солнечный удар и ожоги, сильно пострадало зрение. Но он все же смог вовремя поднять руку, чтобы его заметили.
Но на берегу спасенного рыбака встречали полицейские. Они отправили бразильца в тюрьму на 16 дней, поскольку у него не было при себе документов.
В конце августа Ромуальдо вернулся в Бразилию. Полицейские говорят, что мужчина выздоровел, его раны от солнца затянулись.
Хотя рыбак и остается пока слабым и сильно похудевшим, но он в хорошем расположении духа и называет морозильную камеру с лодки своим Богом.
Опубликовано: Светлана Репина
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