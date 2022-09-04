Алла Пугачёва разрыдалась, узнав о смерти Горбачёва

Российская певица Алла Пугачёва призналась, что рыдала после известий о смерти экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

Вернувшаяся в России исполнительница Алла Пугачёва посетила церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым, возложив цветы к его гробу и выразив слова соболезнований родным и близким скончавшегося.

На следующий день после похорон Горбачёва Пугачёва призналась, что после того, как узнала о смерти политика, она рыдала так, как не делала этого давно.

По мнению Аллы Пугачёвой, со смертью Михаила Горбачёва для всего мира безвозвратно ушла целая эпоха, успех которой не смогут повторить другие политики.