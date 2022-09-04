Польша хочет организовать перевозку угля через Беларусь

Польские власти хотят как можно быстрее решить вопросы с доставкой в страну каменного угля.

В качестве быстрого транспорта Польша будет налаживать поставки через Беларусь, об этом сказал лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

Сейчас основной вопрос не как купить, а как доставить.

«Мы разрабатываем разные механизмы, разрабатываем план. Так было во многих странах Евросоюза, чтобы этот уголь можно было разгрузить и перевезти вагонами через Беларусь», — пояснил политик.

Также политик добавил, что белорусские власти согласны пойти на этот шаг.