Жена Зеленского высмеяла британцев, жалующихся на рост цен в стране
Елена Зеленская жёстко ответила подданным Великобритании, которые сетуют на рост в своём государстве.
4 сентября супруга Владимира Зеленского Елена выступила с рядом громких заявлений, осудив британцев, которые много жалуются на инфляцию и рост цен на продукты и электричество в стране.
По мнению Зеленской, пока британцы считают "копейки" в своих карманах и кошельках, украинцы делают то же самое, попутно считая своих убитых родственников.
При этом Елена Зеленская напомнила, что рост цен в мире начался с пандемией коронавируса, которая также затронула Украину не меньше других государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Великобритания собирается удвоить или утроить количество морских ветряных турбин, чтобы не зависеть от импорта энергии
Согласно исследованию Offshore Energies UK (OEUK), правительство Великобритании не достигнет своей цели по четырехкратному увеличению использования возобновляемых источников энергии на шельфе к 2030 году, если ускорит планирование.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
С 1 октября военнообязанные украинки не смогут выехать за пределы Украины
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
Италии придется тратить на импорт энергоносителей вдвое больше, чем раньше
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ