Жена Зеленского высмеяла британцев, жалующихся на рост цен в стране

Елена Зеленская жёстко ответила подданным Великобритании, которые сетуют на рост в своём государстве.

4 сентября супруга Владимира Зеленского Елена выступила с рядом громких заявлений, осудив британцев, которые много жалуются на инфляцию и рост цен на продукты и электричество в стране.

По мнению Зеленской, пока британцы считают "копейки" в своих карманах и кошельках, украинцы делают то же самое, попутно считая своих убитых родственников.

При этом Елена Зеленская напомнила, что рост цен в мире начался с пандемией коронавируса, которая также затронула Украину не меньше других государств.