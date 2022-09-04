Опытные дачники рассказали, чем удобрить грунт в теплице осенью, чтобы повысить ее плодородность

Если внести удобрения в тепличную почву с осени, к весне ее качество повысится в разы, что отразится на урожае.

За вегетационный период почва в теплице сильно истощается, и ей необходимо восстановление питательных свойств.

Внесение удобрений осенью улучшает структуру почвы и экономит время весной. Какие удобрения нужно внести? Прежде всего органику - почва нуждается в перегное, компосте, древесной золе, навозе, птичьем помете.

В теплицу достаточно внести 2-3 кг компоста или перегноя на 1 кв. м. под перекопку, в парник - 3-4 кг на 1 кв.м. Удобрение нужно равномерно разбросать по поверхности почвы и заделать в грунт на глубину 12-15 см.

Древесной золы нужно примерно 250-300 г на 1 кв. м, заделать в хорошо увлажненную почву. Навоза - 1-2 кг в теплицу, 1,5-2,5 кг в парник (на 1 м. кв, под перекопку). Птичьего помета достаточно 500-700 гр. на 1 кв. м.

Что касается минеральных удобрений, то осенью обычно используются лишь фосфорные и калийные. Из фосфорных эффективен суперфосфат, из калийных - сульфат калия.

Если в теплице росли огурцы, томаты и другие овощи, имеющие значительную надземную массу, то дозы минеральных удобрений должны быть большими. В среднем - по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м (под перекопку).

Если в теплице или парнике росли зеленые культуры, можно обойтись дозой в 2 ч.л. на 1 кв. м. Дополнительный элемент для раскисления почвы - доломитовая мука. Что касается разрыхления, то в этом качестве можно использовать речной песок.

Доломитовой муки достаточно 500-600 г на 1 кв. м. Песка - 1 ведро на 1 кв. м. (под перекопку).

Перед тем, как внести удобрения, нужно очистить грунт от остатков растений, перекопать. Вносить удобрение можно как в сухой грунт, так и во влажный. Заделать удобрения примерно на глубину 12-15 см.