Посол США в РФ Джон Салливан завершил работу и покинул Москву
Американская дипмиссия в России сообщила, что посол США в РФ Джон Салливан завершил работу на занимаемой им должности и покинул Москву.
В воскресенье, 4 августа 2022 года, пресс-служба посольства Соединённых Штатов в России сообщила, что занимавший с декабря 2019 года пост посла США в РФ Джон Салливан завершил свою работу на данной должности, после чего покинул Москву.
Отмечается, что временно исполняющей обязанности посла США в РФ назначена Элизабет Руд, которая в июле этого года была назначена на пост заместителя главы американского посольства в России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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