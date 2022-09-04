Посол США в РФ Джон Салливан завершил работу и покинул Москву

Американская дипмиссия в России сообщила, что посол США в РФ Джон Салливан завершил работу на занимаемой им должности и покинул Москву.

В воскресенье, 4 августа 2022 года, пресс-служба посольства Соединённых Штатов в России сообщила, что занимавший с декабря 2019 года пост посла США в РФ Джон Салливан завершил свою работу на данной должности, после чего покинул Москву.

Отмечается, что временно исполняющей обязанности посла США в РФ назначена Элизабет Руд, которая в июле этого года была назначена на пост заместителя главы американского посольства в России.