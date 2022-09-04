Песков: Москва готова обсуждать с Киевом условия для остановки спецоперации

Италии придется тратить на импорт энергоносителей вдвое больше, чем раньше

Министр экономики Италии Даниэле Франко Чистые заявил, что затраты Италии на импорт энергоносителей в этом году увеличатся более чем вдвое и составят почти 100 млрд евро.

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