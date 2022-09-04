Песков: Москва готова обсуждать с Киевом условия для остановки спецоперации

Глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовы обсуждать с Украиной условия прекращения боевых действий.

4 сентября Владимир Соловьёв опубликовал фрагменты видео интервью Дмитрия Пескова российскому репортёру Павлу Зарубину. В ходе интервью Песков сообщил, что в Москве по-прежнему готовы вести переговоры с Киевом вопреки провокационным и угрожающим России заявлениям Владимира Зеленского.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль намерен обсудить с администрацией Зеленского условия выполнения Украиной требований России для прекращения специальной военной операции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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