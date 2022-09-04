Президент Израиля в Германии почтил память резни на Олимпийских играх в Мюнхене
Президент Израиля Исаак Герцог прибыл в Германию в воскресенье с трехдневным визитом для почтения памяти посвященных 50-й годовщине резни на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
В результате трагедии 11 израильских спортсменов погибли от рук палестинских террористов.
Поминальные мероприятия в Мюнхене в понедельник теперь будут проходить в присутствии родственников жертв, которые первоначально отказались присутствовать в знак протеста против того, как Германия справилась с резней и ее последствиями.
Герцог также выступит с речью в немецком парламенте, или Бундестаге, во вторник и посетит бывший концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где тысячи евреев были заключены в тюрьму при нацистском режиме. Многие умерли от болезней, голода и жестокого обращения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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