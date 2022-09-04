Жители Германии требуют ввести дополнительный налог для энергетических компаний
Из-за роста цен на энергоносители и нового налога на газ счета для домохозяйств в стране с осени вырастут в три раза. В этой ситуации растет давление на правительство по поводу введения дополнительного налога на энергетические компании.
В этом году казна Германии уже была опустошена благодаря двум пакетам помощи, направленным на смягчение последствий роста цен на энергоносители для граждан, а также средствам на модернизацию вооруженных сил и борьбу с изменением климата.
Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что дальнейшая значительная помощь населению, исчисляемая двузначными числами в миллиардах евро, должна быть отложена до следующего года.
Но сторонники налога на непредвиденные расходы говорят, что больше денег для находящихся в затруднительном положении граждан может быть получено за счет налога на компании, получающие прибыль, которая считается «чрезмерной» во время энергетического кризиса.
Налог на сверхприбыль в принципе не предусмотрен в коалиционном соглашении правительства Германии, подписанном в прошлом году.
Линднер сказал, что существуют юридические, экономические и бюджетные препятствия для такого шага.
Предложение земель Бремен, Берлин, Мекленбург-Передняя Померания и Тюрингия о введении такого налога не получило большинства в верхней палате парламента ранее в июле.
Но около 76% немцев поддерживают введение такого налога, как показал опрос, проведенный Infratest dimap в августе
Опубликовано: Светлана Репина
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