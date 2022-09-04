Виктория Азаренко призвала обратить внимание на отношение тренеров к игрокам в теннисе

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко призвала теннисистов ответить на обвинения в манипулировании тренерами, заявив, что некоторых молодых игроков эксплуатируют «направо и налево.

Она напомнила, что ранее бывшая 39-я ракетка мира Фиона Ферро обвинила своего бывшего тренера Пьера Бутейра в изнасиловании ее в 15-летнем возрасте.

В связи с этим Азаренко говорит, что дважды подумает, прежде чем разрешить своей дочери профессионально заниматься теннисом.

Азаренко сказала, что уважает Ферро за смелость и надеется, что теннис из-за этого не будет испорчен для спортсменки.

Как член совета игроков из восьми человек, Азаренко сказала, что чувствует ответственность за улучшение защиты игры от тренеров.

Это касается не только тех, кого обвиняют в сексуальной эксплуатации, но и тех, кто якобы манипулирует своими подопечными в попытке изолировать их.

Она отметила, что совет видит уязвимых девушек, которых используют в различных ситуациях. Она также замечает много тренеров, которые делают своих игроков зависимыми от них, и думает, что это очень опасно.

В июне сообщалось, что Женская теннисная ассоциация, которая проводит профессиональный тур, проявляет более активный интерес к этому вопросу, расследуя как минимум двух проблемных тренеров.