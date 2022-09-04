WDR: немцы Кёльна вышли на демонстрацию в поддержку России
Издание WDR сообщило, что в немецком городе Кёльн граждане Германии вышли на пророссийскую демонстрацию с призывом снять санкции с Москвы.
Вечером воскресенья немецкая газета WDR сообщила, что полиция Кёльна стала свидетелем демонстрации в городе, на которой присутствовали граждане Германии, вышедшие на митинг в поддержку России.
Демонстранты скандировали лозунги о том, что антироссийские санкции разрушают экономику Германии и всех стран Европейского союза, ввиду чего должны быть отменены.
Также митингующие немцы Кёльна призвали правительство Германии поспособствовать скорейшему запуску российского газопровода "Северный поток-2". Известно, что на митинг вышло не менее 400 человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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