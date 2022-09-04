На Украине военнообязанным женщинам запретят выезд за границу
На Украине военнообязанные женщины не смогут выехать за пределы границы страны с 1 октября 2022 года.
В воскресенье, 4 сентября 2022 года, украинское новостное издание «Суспильне», ссылаясь на заявление юриста Министерства обороны Украины Владимира Смилку, сообщило о том, что с 1 октября текущего года военнообязанные украинки не смогут покинуть территорию страны.
Отмечается, что женщины работающие по одной из четырнадцати профессий, входящих в специально разработанный перечень специальностей, будут обязаны встать на воинский учёт, после чего на украинок будут распространяться такие же ограничения, как и на мужчин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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