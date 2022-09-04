Италии придется тратить на импорт энергоносителей вдвое больше, чем раньше

Министр экономики Италии Даниэле Франко Чистые заявил, что затраты Италии на импорт энергоносителей в этом году увеличатся более чем вдвое и составят почти 100 млрд евро.

При этом он уточнил, что Рим не может тратить бесконечно, чтобы смягчить удар по экономике. Италия потребляет три четверти электроэнергии за счет импорта, что повышает ее уязвимость перед нынешним энергетическим кризисом в Европе.

Франко сказал, что высокий долг Италии ограничивает пространство для маневра в будущем. По его словам, на следующей неделе будут утверждены меры, призванные помочь компаниям и потребителям справиться с высокими счетами за электроэнергию.

Ранее было реализовано шесть помощи на общую сумму 52 млрд евро. Франко отметил, что постоянное компенсирование, хотя бы частично, роста цен на энергоносители за счет государственных финансов обходится очень дорого, и мы никогда не сможем сделать достаточно.

Он заявил, что ключевой задачей является решение проблемы функционирования европейского энергетического рынка, где рост цен на газ на фоне сокращения российского экспорта привел к росту цен на электроэнергию.

Выступая на той же конференции в субботу, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что необходимо разорвать любые связи между ценами на газ и электроэнергию.

По словам Франко, чистый импорт энергоресурсов Италии в 2021 году составил 43 млрд евро, что в целом соответствует показателям предыдущих лет, за исключением 2020 года, на который повлияла вспышка вируса COVID-19.

Франко предупредил, что ожидаемое в 2022 году увеличение примерно на 60 млрд евро составляет примерно три процентных пункта валового внутреннего продукта и сведет на нет чистый профицит в обмене с остальным миром, который Италия фиксировала в последние годы.