Согласно отчету Petro-Logistics, российская нефть все еще доставляется в США и другие страны, которые ввели определенные санкции против Москвы через Индию.

Импорт российской нефти в Индию резко вырос в этом году, поскольку ее нефтепереработчики воспользовались баррелями со скидкой, которых Запад избегал после введения санкций.

Фактически, Индия импортировала в среднем 583 000 баррелей в день российской нефти с апреля по июнь по сравнению с 36 000 баррелей в день в 2021 году, сообщает Petro-Logistics. Между тем экспорт нефтепродуктов из Индии увеличился.

Хотя по-прежнему трудно с уверенностью доказать, что сырая нефть, импортируемая США и другими странами, определенно содержит российскую нефть, в отчете утверждается, что данные могут дать четкое представление о том, где она оказалась.

В «Петро-Логистик» поясняют, что взяли отношение импорта российской сырой нефти к объемам производства конкретных нефтеперерабатывающих заводов, которые импортировали нефть, и применили эти проценты к их экспорту продукции за последние месяц.

Это дает оценку в 308 тыс. поступления нефти. Из этого количества 113 000 баррелей в сутки, или 37%, пошли в страны с теми или иными санкциями в отношении России, в том числе не связанными с энергетикой.

Из стран, на которые распространяются санкции, Южная Корея импортировала 31 000 баррелей в сутки, Сингапур — 23 000 баррелей в сутки и США — 15 000 баррелей в сутки. Австралия и ряд европейских стран также вошли в число крупнейших импортеров российских нефтепродуктов.

По данным Petro-Logistics, США в основном импортируют бензин, поскольку в разгар автомобильного сезона они часто ввозят летние индийские смеси.