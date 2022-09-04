Отчет Petro-Logistics показывает, что США и другие страны все еще получают российскую нефть через Индию
Согласно отчету Petro-Logistics, российская нефть все еще доставляется в США и другие страны, которые ввели определенные санкции против Москвы через Индию.
Импорт российской нефти в Индию резко вырос в этом году, поскольку ее нефтепереработчики воспользовались баррелями со скидкой, которых Запад избегал после введения санкций.
Фактически, Индия импортировала в среднем 583 000 баррелей в день российской нефти с апреля по июнь по сравнению с 36 000 баррелей в день в 2021 году, сообщает Petro-Logistics. Между тем экспорт нефтепродуктов из Индии увеличился.
Хотя по-прежнему трудно с уверенностью доказать, что сырая нефть, импортируемая США и другими странами, определенно содержит российскую нефть, в отчете утверждается, что данные могут дать четкое представление о том, где она оказалась.
В «Петро-Логистик» поясняют, что взяли отношение импорта российской сырой нефти к объемам производства конкретных нефтеперерабатывающих заводов, которые импортировали нефть, и применили эти проценты к их экспорту продукции за последние месяц.
Это дает оценку в 308 тыс. поступления нефти. Из этого количества 113 000 баррелей в сутки, или 37%, пошли в страны с теми или иными санкциями в отношении России, в том числе не связанными с энергетикой.
Из стран, на которые распространяются санкции, Южная Корея импортировала 31 000 баррелей в сутки, Сингапур — 23 000 баррелей в сутки и США — 15 000 баррелей в сутки. Австралия и ряд европейских стран также вошли в число крупнейших импортеров российских нефтепродуктов.
По данным Petro-Logistics, США в основном импортируют бензин, поскольку в разгар автомобильного сезона они часто ввозят летние индийские смеси.
Опубликовано: Светлана Репина
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