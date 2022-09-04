Районы Запорожской области включая Мелитополь остались без света

Временное правительство Запорожской области уведомляет, что некоторые районы в регионе включая город Мелитополь остались без электроэнергии.

Вечером 4 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что после недавнего обстрела ВСУ множество районов в регионе остались без электроэнергии.

По данным ВГА Запорожья, к текущему моменту без света остаются Мелитополь, а также Бердянский, Куйбышевский и Пологовский районы Запорожской области.

Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов подчёркивает, что местные энергетики всё ещё устанавливают точные обстоятельства произошедшего.