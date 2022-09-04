Районы Запорожской области включая Мелитополь остались без света
Временное правительство Запорожской области уведомляет, что некоторые районы в регионе включая город Мелитополь остались без электроэнергии.
Вечером 4 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что после недавнего обстрела ВСУ множество районов в регионе остались без электроэнергии.
По данным ВГА Запорожья, к текущему моменту без света остаются Мелитополь, а также Бердянский, Куйбышевский и Пологовский районы Запорожской области.
Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов подчёркивает, что местные энергетики всё ещё устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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