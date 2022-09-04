WSJ: большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе

Специалисты ЦЕРН допустили приостановку большого адронного коллайдера из-за накрывшего Европу энергетического кризиса.

4 сентября американская газета «Уолл-стрит джорнэл», со ссылкой на главу комиссии ЦЕРН по управлению энергией Сержа Клоде, сообщила о возможной приостановке работы большого адронного коллайдера.

Клоде утверждает, что Европейская организация по ядерным исследованиям готова остановить самый мощный ускоритель частиц в мире, расположенный на границе Франции и Швейцарии, дабы предотвратить отключение электроэнергии в регионе из-за энергокризиса.