Обозреватель газеты Washington Post Кэтрин Рэмпел не верит в способность глав "Большой семёрки" установить потолок цен на российскую нефть.

Вечером 4 сентября представитель американской газеты Washington Post Кэтрин Рэмпел сообщила, что сомневается в эффективности плана глав стран-участниц "Большой семёрки" ввести потолок цен на нефть из России.

По мнению Рэмпел, данный план выглядит целесообразным и разумным, лишь находясь на бумаге, однако попытавшись его реализовать, лидеры G7 столкнутся с существенными трудностями.

Кэтрин Рэмпел уверена, что введение ценовых лимитов на российскую нефть лишь спровоцирует новую волну инфляцию в странах коллективного Запада, также поставив под вопрос энергобезопасность Европейского союза.