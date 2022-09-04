WP: решение G7 ввести потолок цен на нефть из РФ выглядит разумно лишь на бумаге
Обозреватель газеты Washington Post Кэтрин Рэмпел не верит в способность глав "Большой семёрки" установить потолок цен на российскую нефть.
Вечером 4 сентября представитель американской газеты Washington Post Кэтрин Рэмпел сообщила, что сомневается в эффективности плана глав стран-участниц "Большой семёрки" ввести потолок цен на нефть из России.
По мнению Рэмпел, данный план выглядит целесообразным и разумным, лишь находясь на бумаге, однако попытавшись его реализовать, лидеры G7 столкнутся с существенными трудностями.
Кэтрин Рэмпел уверена, что введение ценовых лимитов на российскую нефть лишь спровоцирует новую волну инфляцию в странах коллективного Запада, также поставив под вопрос энергобезопасность Европейского союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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