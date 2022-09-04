Венгрия отказалась менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможность замены российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1».

4 сентября министр иностранных дел и внешней торговли Венгерской Республики Петер Сийярто в своём интервью для венгерского канала ATV заявил, что не видит смысла менять российских поставщиков ядерного топлива для единственной функционирующей в стране атомной электростанции «Пакш».

Сийярто также отметил, что между российской и венгерской стороной заключён долгосрочный контракт о поставках топлива для АЭС, условия которого являются приемлемыми для обоих сторон.