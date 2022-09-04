Лариса Гузеева съехидничала в отношении экс-ведущего «Голоса» Дмитрия Нагиева

4 сентября на Первом канале стартовал очередной сезон шоу «Голос. 60+», все внимание было приковано к новой ведущей.

55-летний шоумен Дмитрий Нагиев после 10-ти лет ведения «Голоса» принял решение сделать перерыв. Скептики боялись, что с его заменой на 63-летнюю Ларису Гузееву передача превратится в музыкальное приложение к «Давай поженимся», сообщает КП.

Но, несмотря на нехватку привычных острых и ироничных комментариев Дмитрия Нагиева, записанные ранее подводки и поддержка Ларисой Гузеевой участников выглядели вполне органично.

Немного волнуясь, в начале шоу новая ведущая сразу заявила: «Вы привыкли, что на этом месте талантливый и харизматичый ведущий, но иногда старые привычки нужно менять». Она также назвала свое участие в шоу «чудесной авантюрой, куда по воле судьбы загребли и меня».

Тренерские места в этом сезоне заняли Валерий Сюткин, Александр Малинин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк. К слову, песню «Дожди» Корнелюка наставники спели вместе в начале шоу.

Корнелюк и Малинин впервые заняли красные кресла наставников и оба не скрывали своего волнения.