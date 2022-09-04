Президент Израиля заявил, что Иран угрожает существующему мировому порядку

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иран угрожает существующему мировому порядку и стремится к уничтожению еврейского государства.

В воскресенье, 4 сентября 2022 года, президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по случаю 50-ой годовщины трагедии на Олимпиаде в Мюнхене заявил о своей уверенности в том, что Иран пытается изменить существующее мироустройство.

Помимо прочего Герцог высказал свою обеспокоенность тем, что Исламская Республика Иран поставила перед собой цель по уничтожению Израиля, распространяя «силы ненависти» и «без колебаний сея террор, смерть и бандитизм».