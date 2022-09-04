NYT: Россия использует устаревшие компоненты для создания крылатых ракет

Газета New York Times утверждает, что российские оборонные предприятия якобы используют старые детали для производства гиперзвукового оружия.

Журналисты американского информагентства со ссылкой на представителей Службы безопасности Украины сообщает, что украинские военные ведут каталог деталей деталей, из которых собираются российские крылатые ракеты, выпускаемые по военным объектам украинского государства в ходе спецоперации.

По данным экспертов NYT, большинство из деталей российских крылатых ракет устарели ещё несколько десятилетий назад, однако до сих пор успешно используются Москвой для создания оружия, не имеющего аналогов.

Также аналитики NYT совместно с СБУ отметили, что некоторые детали российских ракет произведены западными странами после 2014 года, и соответственно, попали в руки к российским ракетостроителям несмотря на решение коллективного Запада не продавать оружие и компоненты для его изготовления России после вхождения Крыма в её состав.