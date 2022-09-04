Многолетники: садоводы уточнили, какие из них обрезать осенью, а какие лучше не трогать
Этот вопрос нередко задают себе начинающие цветоводы или те, кто выращивает редкие растения.
Какие из многолетников нужно обрезать в канун зимы, а какие - не стоит трогать?
К группе многолетников, которые нужно обрезать осенью, относятся пионы, ирисы, флоксы. У них одревесневший стебель, который легко и с хрустом ломается. К этой группе также относятся цветы, имеющие сочные мясистые листья – например, хоста, различные лилейники.
Для работы лучше выбрать секатор и серп. Начинать обрезку с тех растений, которые потеряли декоративность. Это такие цветы, как быстро отцветающие флоксы метельчатые, ирисы бородатые, пионы травянистые, стильбы, а также растения семейства сложноцветных.
Затем на очереди - золотарники гибридные, физостегия. В последнюю очередь обрезают цветы, у которых сочные мясистые листья. По большому счету, их даже не срезают, а просто удаляют листья - это касается хосты и лилейника.
А какие многолетники лучше не трогать вообще? Большинство декоративных злаков (овсяницы, разные виды декоративных осок). Такие растения нужно связать в пучки, собрать куст вместе, и подвязать на высоте 15-20 см от земли.
Подвязанные таким образом цветы не будут разваливаться. Также нет смысла обрезать почвопокровные растения - они низенькие, потому достаточно весной просто вычистить немного дёрна. Это касается таких цветов, как камнеломки, очитки, бадан толстолистный, молодила, тихоокеанский и другие виды баданов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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