Журналист сообщил, какие артисты вошли в черный список и больше не смогут выступать в России

В опубликованном музыкальным критиком Алексеем Цветковым перечне звезды, которые еще вчера были кумирами многих.

Известный журналист, музыкальный критик Алексей Цветков обнародовал список знаменитостей, которые не смогут больше выступать перед российской публикой, сообщает Экспресс газета.

Это связано с позицией артистов по поводу кризиса на Украине. После февральских событий некоторые звезды отвернулись от России и стали резко критиковать ее действия. Цветков считает, что россияне не смогут простить это бывшим знаменитостям, потому зарабатывать на Родине они не смогут.

"Разумеется, такое поведение «звезд» вызывает у россиян гнев, их годами считали своими кумирами, с удовольствием ходили на концерты артистов, оказавшихся предателями. И сложившаяся ситуация помогла сорвать маски со многих, облачив их истинные лица. Патриоты России массово объявляют бойкоты бежавшим певцам и актерам", - цитирует журналиста издание Solenka.Info.

По мнению Цветкова, в РФ больше никогда не смогут выступить телеведущий Максим Галкин, певицы Вера Брежнева, Светлана Лобода, Наргиз Закирова, Манижа Сангин, актриса Чулпан Хаматова, рок-музыкант Андрей Макаревич (он признан в РФ иностранным агентом).

Издание отмечает, что слова Цветкова, похоже, имеют под собой основания. Во всяком случае, накануне появилась информация об отмене выступления Манижи в Краснодарском крае - такое заявление сделал губернатор региона.

Отменяются либо переносятся на неопределенный срок также концерты других фигурантов списка. При этом критик считает, что недавно вернувшаяся в Россию Алла Пугачева имеет шансы выйти на сцену. В отличие от своего супруга, Примадонна не делала политических заявлений.