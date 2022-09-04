NI: Япония хочет создать аналог российской ракеты «Циркон»
Япония хочет создать гиперзвуковые ракеты, которые будут похожи на российский “Циркон”.
Данной информацией поделился военный эксперт Крис Осборн.
Также власти Японии начали отстаивать план по обновлению и наращиванию военных сил в стране. Это касается не только солдат, но также и супернового военного оружия. Сейчас весь упор будет именно на усовершенствование.
“Министерство обороны Японии стремится приобрести большое количество ракет дальнего радиуса действия и приступило к исследованиям технологии гиперзвуковых ракет”, – отмечает обозреватель.
По мнению Осборна, власти Японии планируют иметь мощное оружие не хуже, чем у соседей, чтобы можно было достойно нанести удар.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Die Welt: правительство Австрии обдумывает отмену антироссийских санкций
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
NI: Япония хочет создать аналог российской ракеты «Циркон»
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей