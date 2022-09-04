NI: Япония хочет создать аналог российской ракеты «Циркон»

Япония хочет создать гиперзвуковые ракеты, которые будут похожи на российский “Циркон”.

Данной информацией поделился военный эксперт Крис Осборн.

Также власти Японии начали отстаивать план по обновлению и наращиванию военных сил в стране. Это касается не только солдат, но также и супернового военного оружия. Сейчас весь упор будет именно на усовершенствование.

“Министерство обороны Японии стремится приобрести большое количество ракет дальнего радиуса действия и приступило к исследованиям технологии гиперзвуковых ракет”, – отмечает обозреватель.

По мнению Осборна, власти Японии планируют иметь мощное оружие не хуже, чем у соседей, чтобы можно было достойно нанести удар.