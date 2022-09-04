Die Welt: правительство Австрии обдумывает отмену антироссийских санкций

По информации немецкого обозревателя Die Welt, власти Австрии в серьез начинают задумываться об отмене санкций в сторону России.

Газетное издание указало, что примерно 40% жителей Австрии проголосовали за отмену санкций в сторону России.

Также изменение мнения граждан Австрии изменилось по известным причинам роста энергоносителей и повышенной инфляции.

Die Welt сказал, что большинство жителей уже не проявляют такого ажиотажа и агрессии к России, что и раньше.