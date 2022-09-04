Die Welt: правительство Австрии обдумывает отмену антироссийских санкций
По информации немецкого обозревателя Die Welt, власти Австрии в серьез начинают задумываться об отмене санкций в сторону России.
Газетное издание указало, что примерно 40% жителей Австрии проголосовали за отмену санкций в сторону России.
Также изменение мнения граждан Австрии изменилось по известным причинам роста энергоносителей и повышенной инфляции.
Die Welt сказал, что большинство жителей уже не проявляют такого ажиотажа и агрессии к России, что и раньше.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Die Welt: правительство Австрии обдумывает отмену антироссийских санкций
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