WSJ: Большой адронный коллайдер вероятно может отключиться из-за энергокризиса в Европе
Серж Клоде, директор Совета ЦЕРН, по информации Wall Street Journal проинформировал, что организация планирует остановить работу самого главного адронного коллайдера.
Это может произойти из-за резкого диссонансного энергетического кризиса в Европе.
“Наш центр в действительности сильно обеспокоен тем, что стабильность энергосистемы разрушена. Наша задача заключается в том, чтобы сделать все возможное, поэтому необходимо предотвратить экстренного отключения”, – цитирует издание слова Клоде.
Также было отмечено, что отключение может значительно повлиять на финансовое положение.
Опубликовано: Силивончик Алина
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