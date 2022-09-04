WSJ: Большой адронный коллайдер вероятно может отключиться из-за энергокризиса в Европе

Серж Клоде, директор Совета ЦЕРН, по информации Wall Street Journal проинформировал, что организация планирует остановить работу самого главного адронного коллайдера.

Это может произойти из-за резкого диссонансного энергетического кризиса в Европе.

“Наш центр в действительности сильно обеспокоен тем, что стабильность энергосистемы разрушена. Наша задача заключается в том, чтобы сделать все возможное, поэтому необходимо предотвратить экстренного отключения”, – цитирует издание слова Клоде.

Также было отмечено, что отключение может значительно повлиять на финансовое положение.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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