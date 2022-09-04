Пугачева о смерти Горбачева: «Давно я не испытывала такого горя»
Народная артистка России Алла Пугачева, которая очень тяжело перенесла смерть Михаила Горбачева, рассказала, что давно так не плакала как по этому великому человеку.
По мнению Примадонны, новость о смерти президента СССР вызвало у звезды слезы и шок.
“Конечно же давно я так не плакала. От нас ушла настоящая эпоха, которая помогла нам обрести свободу, а также убрал от нас статус «империеи зла». Именно он позволил сделать долгий мир, а также защитить будущее будущее наших детей”, – передает “Лента” слова Пугачевой.
Также знаменитость подчеркнула, что Михаил Горбачев всячески отвергал насилие, а также был преемником мирной политики.
Опубликовано: Силивончик Алина
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