Пугачева о смерти Горбачева: «Давно я не испытывала такого горя»

Народная артистка России Алла Пугачева, которая очень тяжело перенесла смерть Михаила Горбачева, рассказала, что давно так не плакала как по этому великому человеку.

По мнению Примадонны, новость о смерти президента СССР вызвало у звезды слезы и шок.

“Конечно же давно я так не плакала. От нас ушла настоящая эпоха, которая помогла нам обрести свободу, а также убрал от нас статус «империеи зла». Именно он позволил сделать долгий мир, а также защитить будущее будущее наших детей”, – передает “Лента” слова Пугачевой.

Также знаменитость подчеркнула, что Михаил Горбачев всячески отвергал насилие, а также был преемником мирной политики.